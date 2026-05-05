Autour du Vin et des Terroir (s) Complexe des Collettes Draguignan

Draguignan

Autour du Vin et des Terroir (s)

Complexe des Collettes Boulevard Léon Blum Draguignan Var

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

L’édition 2026 d’Autour du Vin mettra l’accent sur les savoir-faire et l’artisanat local. Un espace, La Place de l’artisanat leur sera entièrement dédié sur près de 200 m2.

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Complexe des Collettes Boulevard Léon Blum Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 10 51 05 tourisme@dracenie.com

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English :

The 2026 edition of Autour du Vin will focus on local know-how and craftsmanship. An area, La Place de l?artisanat , will be entirely dedicated to them, covering almost 200 m2.

L’événement Autour du Vin et des Terroir (s) Draguignan a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon