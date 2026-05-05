Autour du Vin et des Terroir (s) Complexe des Collettes Draguignan
Autour du Vin et des Terroir (s) Complexe des Collettes Draguignan samedi 17 octobre 2026.
Draguignan
Autour du Vin et des Terroir (s)
Complexe des Collettes Boulevard Léon Blum Draguignan Var
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
L’édition 2026 d’Autour du Vin mettra l’accent sur les savoir-faire et l’artisanat local. Un espace, La Place de l’artisanat leur sera entièrement dédié sur près de 200 m2.
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Complexe des Collettes Boulevard Léon Blum Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 10 51 05 tourisme@dracenie.com
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English :
The 2026 edition of Autour du Vin will focus on local know-how and craftsmanship. An area, La Place de l?artisanat , will be entirely dedicated to them, covering almost 200 m2.
L’événement Autour du Vin et des Terroir (s) Draguignan a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon
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