Aux bons romans Bibliothèque municipale Fumel
Aux bons romans Bibliothèque municipale Fumel jeudi 23 avril 2026.
Fumel
Aux bons romans
Bibliothèque municipale 15 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
C’est déjà le second rendez-vous du cercle de lectures aléatoires Aux bons romans .
Il s’agit de partager, en toute convivialité, des impressions de lecture, de découvrir de nouveaux auteurs et tout simplement de faire se rencontrer des gens ayant un goût commun pour la littérature sous toutes ses formes. .
Bibliothèque municipale 15 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 59 73
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English : Aux bons romans
L’événement Aux bons romans Fumel a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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