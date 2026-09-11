Aux jardins de la Contrée de Gauvin : immersion au cœur du conservatoire de ceps hybrides, Jardins de la Contrée de Gauvin, Cusset

Informations pratiques

Aux jardins de la Contrée de Gauvin : immersion au cœur du conservatoire de ceps hybrides 19 et 20 septembre Jardins de la Contrée de Gauvin Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez rencontrer les acteurs d’un projet insolite : un conservatoire préservant 120 pieds de ceps hybrides. Lors d’une visite commentée, plongez dans l’histoire de la vigne et profitez d’une dégustation de raisins (selon la maturité).

En 2023, sur une parcelle de 100m2, les jardins de la contrée de Gauvin ont accueilli 120 pieds d’anciens cépages dont 80 cultivars différents ce qui en fait un véritable conservatoire pour des ceps hybrides. Denis Schneider, historien de la vigne à l’initiative de ce projet, a d’une certaine manière redonné vie aux vignes disparues de Cusset. Pour une mise à l’honneur de cette plantation, l’association Horticole et Denis Schneider proposent de venir découvrir cette vigne conservatoire inédite et ainsi faire un véritable clin d’œil au patrimoine naturel et à ceux qui oeuvrent pour sa sauvegarde et sa transmission.

Jardins de la Contrée de Gauvin Chemin de Nantille, 03300 CUSSET Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes © Ville de Cusset

En 2023, les jardins de la contrée de Gauvin ont accueilli 120 pieds d’anciens cépages dont 80 cultivars différents ce qui en fait un véritable conservatoire pour des ceps hybrides. Venez rencontrer les acteurs à l’origine de ce projet inédit et insolite!

En quelques mots….

En 2023, sur une parcelle de 100m2, les jardins de la contrée de Gauvin ont accueilli 120 pieds d’anciens cépages dont 80 cultivars différents ce qui en fait un véritable conservatoire pour des ceps hybrides. Denis Schneider, historien de la vigne à l’initiative de ce projet, a d’une certaine manière redonné vie aux vignes disparues de Cusset.

Venez rencontrer les acteurs d’un projet insolite : un conservatoire préservant 120 pieds de ceps hybrides. Lors d’une visite commentée, plongez dans l’histoire de la vigne et profitez d’une de la à…

© Ville de Cusset