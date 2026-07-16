Aux origines du Hip-Hop. Danse et photographie, Théâtre Coluche, Plaisir
mardi 2 février 2027 · Théâtre Coluche · Plaisir
Informations pratiques
Aux origines du Hip-Hop. Danse et photographie 2 février – 8 avril 2027 Théâtre Coluche Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-02T14:00:00+01:00 – 2027-02-02T18:00:00+01:00
Fin : 2027-04-08T14:00:00+02:00 – 2027-04-08T18:00:00+02:00
De New-York à Saint-Quentin-en-Yvelines, de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’Allemagne, au Bénin, au Japon ou à l’Australie, cette exposition photographique retrace l’émergence du hip-hop en Ile-de-France à travers l’ascension d’une compagnie pionnière née à Saint-Quentin-en-Yvelines : les Black Blanc Beur.
Des espaces urbains aux scènes de théâtre, l’exposition raconte la transformation d’une pratique née dans la rue en une forme artistique reconnue. Elle met en lumière la rencontre des influences multiples qui ont façonné de nouveaux langages du corps et des codes culturels propres.
A travers le regard singulier de plusieurs photographies, cette exposition propose une traversée sensible de l’histoire du hip-hop à Saint-Quentin-en-Yvelines, de ses origines à son rayonnement international.
Théâtre Coluche 980 Avenue du Général de Gaulle Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France
De New-York à Saint-Quentin-en-Yvelines, de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’Allemagne, au Bénin, au Japon ou à l’Australie, cette exposition photographique retrace l’émergence du hip-hop en à travers à…
© Daniel Huchon/Fonds CRAV – Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
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