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Découverte de l’apiculture et des plantes carnivores, Bois de Sainte Apolline, Plaisir

samedi 22 août 2026 · Bois de Sainte Apolline · Plaisir

Découverte de l’apiculture et des plantes carnivores, Bois de Sainte Apolline, Plaisir

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Bois de Sainte Apolline
Adresse
Rue Edmond Rostand 78370 Plaisir
Ville
78370 Plaisir
Département
Yvelines
Tarif
Ateliers d'1h gratuits limités à 12 personnes pour des raisons de sécurité, tenues claires couvrantes, pas de parfum ou autres produits odorants. Une tirelire sera disponible, achats miels & plantes carnivores possible.

Découverte de l’apiculture et des plantes carnivores 22 et 23 août Bois de Sainte Apolline Yvelines

Ateliers d’1h gratuits limités à 12 personnes pour des raisons de sécurité, tenues claires couvrantes, pas de parfum ou autres produits odorants. Une tirelire sera disponible, achats miels & plantes carnivores possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T10:00:00+02:00 – 2026-08-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T10:00:00+02:00 – 2026-08-23T18:00:00+02:00

Bois de Sainte Apolline Rue Edmond Rostand 78370 Plaisir Plaisir 78370 Le Clos Yvelines Île-de-France +33 684361659 [{« type »: « phone », « value »: « +33 684361659 »}] Foret de Ste Apolline – Rue Edmond Rostand – Tout en haut du chemin en pierres. Accès à pied – Parking rue E Rostand
Découverte de l’apiculture et des plantes carnivores miel ruche

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