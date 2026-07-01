Découverte de l’apiculture et des plantes carnivores, Bois de Sainte Apolline, Plaisir

Informations pratiques

Découverte de l’apiculture et des plantes carnivores 22 et 23 août Bois de Sainte Apolline Yvelines

Ateliers d’1h gratuits limités à 12 personnes pour des raisons de sécurité, tenues claires couvrantes, pas de parfum ou autres produits odorants. Une tirelire sera disponible, achats miels & plantes carnivores possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T10:00:00+02:00 – 2026-08-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T10:00:00+02:00 – 2026-08-23T18:00:00+02:00

Bois de Sainte Apolline Rue Edmond Rostand 78370 Plaisir Plaisir 78370 Le Clos Yvelines Île-de-France +33 684361659 [{« type »: « phone », « value »: « +33 684361659 »}] Foret de Ste Apolline – Rue Edmond Rostand – Tout en haut du chemin en pierres. Accès à pied – Parking rue E Rostand

Découverte de l’apiculture et des plantes carnivores miel ruche