La Carmen de Buenos Aires, Théâtre Coluche, Plaisir

Informations pratiques

La Carmen de Buenos Aires 6 et 7 novembre Théâtre Coluche Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T18:00:00+01:00 – 2026-11-06T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T18:00:00+01:00 – 2026-11-07T20:30:00+01:00

Une Carmen sensuelle et envoûtante qui mêle au grands airs de Bizet, ceux de Piazzolla et de Gardel au son du bandoneon.

Une Carmen insolite et sensuelle née dans le quartier des truands de la Boca à Buenos Aires sur un air de bandonéon, fortement inspirée par les sublimes accents de Piazzola. Création novembre 2026.

Matinée de cette inspiration argentine, cette Carmen tango, plus envoutante, moins terrienne, se meut au son du bandonéon et de la contrebasse. Elle est tout autant éprise de liberté absolue que sa soeur espagnole mais, au final, elle est plus compatissante envers les hommes, qu’elle séduit et abandonne, ainsi qu’envers leurs amantes trompées et délaissées.

D’après Bizet et Piazzola.

Théâtre Coluche 980 Av. du Général de Gaulle, 78370 Plaisir Plaisir 78370 Le Clos Yvelines Île-de-France

La Carmen de Buenos Aires