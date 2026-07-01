Les Yeux de Taqqi, Théâtre Eurydice ESAT, Plaisir

Informations pratiques

Les Yeux de Taqqi Vendredi 11 septembre, 14h00 Théâtre Eurydice ESAT Yvelines

A voir avec les lieux ou avec Tina Serrafi pour les professionnels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T14:45:00+02:00

“ Tuer son ours pour affronter ses peurs… Manger du chien…Y laisser quelques plumes aussi… ”

C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit aveugle qui “veut voir, veut savoir, veut pouvoir”.

À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland.

Théâtre Eurydice ESAT 110 Rue Claude Chappe, 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « eurydice@seay.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130555005 »}]

Paname Pilotis – Cédric Revollon théatre marionnettes

Alejandro Guerrero