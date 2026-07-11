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Aux Vignobles ! Salon des Vins et de la Gastronomie Pavillon du Buxerolles Limoges

vendredi 20 novembre 2026 · Pavillon du Buxerolles · Limoges

Aux Vignobles ! Salon des Vins et de la Gastronomie Pavillon du Buxerolles Limoges

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Pavillon du Buxerolles
Adresse
20 Rue Arthur Groussier
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Limoges

Aux Vignobles ! Salon des Vins et de la Gastronomie

Pavillon du Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 17:00:00
fin : 2026-11-20 21:00:00

Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Le Salon Aux Vignobles fait étape à Limoges, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. Pour cette 12ème édition de l’événement, 60 artisans et producteurs venus de toute la France donnent rendez-vous aux gourmands, gourmets ou simples curieux.

Chaque terroir développe en permanence des produits de caractère, issus de savoir-faire uniques que chaque exposant viendra défendre avec passion. Savamment agencés, leurs stands promettent d’offrir aux regards, comme à la dégustation, une multitude de gourmandises aux saveurs originales et variées (chocolats ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, artisanaux ou d’appellation d’origine).

Bar et restauration sur place.   .

Pavillon du Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 2 98 44 25 33  contact-brest@gl-events.com

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English : Aux Vignobles ! Salon des Vins et de la Gastronomie

L’événement Aux Vignobles ! Salon des Vins et de la Gastronomie Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole

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