Aux Vignobles ! Salon des Vins et de la Gastronomie Pavillon du Buxerolles Limoges

Informations pratiques

Limoges

Aux Vignobles ! Salon des Vins et de la Gastronomie

Pavillon du Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 17:00:00

fin : 2026-11-20 21:00:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Le Salon Aux Vignobles fait étape à Limoges, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. Pour cette 12ème édition de l’événement, 60 artisans et producteurs venus de toute la France donnent rendez-vous aux gourmands, gourmets ou simples curieux.

Chaque terroir développe en permanence des produits de caractère, issus de savoir-faire uniques que chaque exposant viendra défendre avec passion. Savamment agencés, leurs stands promettent d’offrir aux regards, comme à la dégustation, une multitude de gourmandises aux saveurs originales et variées (chocolats ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, artisanaux ou d’appellation d’origine).

Bar et restauration sur place. .

Pavillon du Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 2 98 44 25 33 contact-brest@gl-events.com

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English : Aux Vignobles ! Salon des Vins et de la Gastronomie

L’événement Aux Vignobles ! Salon des Vins et de la Gastronomie Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole