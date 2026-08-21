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Avant/après, Romans en images, Tour Jacquemart, Romans-sur-Isère

samedi 19 septembre 2026 · Tour Jacquemart · Romans-sur-Isère

Avant/après, Romans en images, Tour Jacquemart, Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tour Jacquemart
Adresse
Place Jacquemart Romans
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme

Avant/après, Romans en images 19 et 20 septembre Tour Jacquemart Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Tel un jeu des 7 erreurs grandeur nature, retracez l’histoire de la ville depuis l’invention de la photographie.

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Tel un jeu des 7 erreurs grandeur nature, retracez l’histoire de la ville depuis l’invention de la photographie.

©J. Garnier / Ville de Romans

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