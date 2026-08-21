Avant/après, Romans en images, Tour Jacquemart, Romans-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · Tour Jacquemart · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Avant/après, Romans en images 19 et 20 septembre Tour Jacquemart Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Tel un jeu des 7 erreurs grandeur nature, retracez l’histoire de la ville depuis l’invention de la photographie.
Tour Jacquemart Place Jacquemart Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}]
Tel un jeu des 7 erreurs grandeur nature, retracez l’histoire de la ville depuis l’invention de la photographie.
©J. Garnier / Ville de Romans
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