Forum des associations Les Escales Estivales de Romans Place Maurice Faure et Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère
samedi 29 août 2026 · Place Maurice Faure et Quai Ulysse Chevalier · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Forum des associations Les Escales Estivales de Romans
Place Maurice Faure et Quai Ulysse Chevalier Centre historique de Romans Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Découverte des activités de 120 associations romanaises (sportives, culturelles, éducatives, patrimoniales, écologiques…) avec démonstrations, place Maurice-Faure tout au long de la journée !
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Place Maurice Faure et Quai Ulysse Chevalier Centre historique de Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
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English :
Discover the activities of 120 Romanian associations (sports, cultural, educational, heritage, ecological, etc.) with demonstrations in Place Maurice-Faure all day long!
L’événement Forum des associations Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-06 par Valence Romans Tourisme
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