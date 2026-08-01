Forum des associations Les Escales Estivales de Romans Place Maurice Faure et Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Forum des associations Les Escales Estivales de Romans

Place Maurice Faure et Quai Ulysse Chevalier Centre historique de Romans Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Découverte des activités de 120 associations romanaises (sportives, culturelles, éducatives, patrimoniales, écologiques…) avec démonstrations, place Maurice-Faure tout au long de la journée !

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Place Maurice Faure et Quai Ulysse Chevalier Centre historique de Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

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English :

Discover the activities of 120 Romanian associations (sports, cultural, educational, heritage, ecological, etc.) with demonstrations in Place Maurice-Faure all day long!

L’événement Forum des associations Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-06 par Valence Romans Tourisme