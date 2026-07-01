Avant de naître, Auditorium – salle Sauguet, Bordeaux

Informations pratiques

Avant de naître 28 et 29 novembre Auditorium – salle Sauguet Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T15:00:00+01:00 – 2026-11-28T15:45:00+01:00

Fin : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T15:45:00+01:00

Famille | Concert pour femmes enceintes

La science a récemment confirmé ce que nous sentions de façon intuitive : oui, les bébés nous entendent avant de nous voir. Ils perçoivent les sons que nous produisons et sont donc capables de réagir à la musique. Ces petites formes instrumentales sont ici pour créer chez eux, comme chez leurs futurs parents*, de premiers souvenirs communs, dans un cocon sonore réconfortant, en présence d’un spécialiste de la maternité.

*Possibilité, à la réservation, de venir avec un accompagnant.

En savoir plus

Auditorium – salle Sauguet 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701126-avant-de-naitre »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-avant-de-naitre-85261 »}]

Concert pour femmes enceintes Famille