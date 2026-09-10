« Avant l’horreur : un autre Struthof. Des vies au rythme des saisons. », Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller

Informations pratiques

« Avant l’horreur : un autre Struthof. Des vies au rythme des saisons. » 19 et 20 septembre Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Bas-Rhin

Inscription sur place à votre arrivée au Mémorial, 30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Avant de devenir le seul camp de concentration nazi établi sur le territoire français, le Struthof était un lieu de vie, de travail et de loisirs au cœur du massif vosgien.

Une visite guidée vous invite à découvrir l’histoire méconnue du site avant 1941. À travers des archives inédites, des photographies anciennes, des cartes postales, des objets et des films d’époque, plongez dans le quotidien des familles qui vivaient et travaillaient sur ces hauteurs, puis dans l’essor du tourisme, des randonnées et des sports d’hiver qui ont fait du Struthof une destination appréciée.

Au fil du parcours, vous découvrirez également l’histoire de la Villa des Genêts d’Or, les transformations du paysage et les profondes mutations qu’a connues la vallée de la Bruche. Cette mise en perspective permet de mieux comprendre comment un lieu de villégiature a basculé, à partir de 1941, dans l’histoire du système concentrationnaire nazi.

Une visite pour porter un regard nouveau sur le Struthof et appréhender toute la profondeur historique de ce lieu de mémoire.

Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Struthof, 67130 Natzwiller, France Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est 0388474467 http://www.natzweiler-struthof.fr Camp construit par les allemands à partir de mai 1941 ; des baraquements en planches de bois sont prévus pour 4000 détenus. Le poste de commandement du camp s’installe dans un petit hôtel de sports d’hiver. Un total de 17 405 prisonniers aurait séjourné ou transité par ce camp. Libéré le 22 novembre 1944, le camp est utilisé jusqu’en 1949 par l’administration pénitentiaire française. Les vestiges du camp, y compris la grange abritant la chambre à gaz, sont protégés à l’instigation de Bertrand Monnet, architecte en chef des monuments historiques et auteur, en 1960, du mémorial du camp (sculpture par Lucien Fenaux). La baraque numéro 1, reconstruite après un attentat en 1976, abrite aujourd’hui un musée qui regroupe divers objets recueillis dans le camp et retrace l’histoire du national-socialisme. – A35 en direction de Colmar – puis suivre la direction Schirmeck, Molsheim – prendre la sortie en direction de Saint-Dié, Schirmeck, Mutzig – traverser Schirmeck et continuer jusqu’à Rothau – puis à l’entrée de Rothau suivre les panneaux « camp du Struthof » (ne pas aller dans le village de Natzwiller)

Avant de devenir le seul camp de concentration nazi établi sur le territoire français, le Struthof était un lieu de vie, de travail et de loisirs au cœur du massif vosgien.

©Mémorial de Natzweiler-Struthof