L’histoire du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller

Informations pratiques

L’histoire du camp de concentration de Natzweiler-Struthof 19 et 20 septembre Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Bas-Rhin

Inscription sur place à votre arrivée au Mémorial, 40 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accompagné d’un guide, explorez le site du camp de concentration de Natzweiler et retracez son histoire, de sa création en 1941 jusqu’à sa découverte en 1944. Cette visite permet de mieux comprendre les conditions de vie des déportés, le fonctionnement du camp, ainsi que les enjeux mémoriels liés à ce lieu chargé d’histoire.

5 visites par jour : 10h, 11h, 14h, 15h, 15h30.

Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Struthof, 67130 Natzwiller, France Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est 0388474467 http://www.natzweiler-struthof.fr Camp construit par les allemands à partir de mai 1941 ; des baraquements en planches de bois sont prévus pour 4000 détenus. Le poste de commandement du camp s’installe dans un petit hôtel de sports d’hiver. Un total de 17 405 prisonniers aurait séjourné ou transité par ce camp. Libéré le 22 novembre 1944, le camp est utilisé jusqu’en 1949 par l’administration pénitentiaire française. Les vestiges du camp, y compris la grange abritant la chambre à gaz, sont protégés à l’instigation de Bertrand Monnet, architecte en chef des monuments historiques et auteur, en 1960, du mémorial du camp (sculpture par Lucien Fenaux). La baraque numéro 1, reconstruite après un attentat en 1976, abrite aujourd’hui un musée qui regroupe divers objets recueillis dans le camp et retrace l’histoire du national-socialisme. – A35 en direction de Colmar – puis suivre la direction Schirmeck, Molsheim – prendre la sortie en direction de Saint-Dié, Schirmeck, Mutzig – traverser Schirmeck et continuer jusqu’à Rothau – puis à l’entrée de Rothau suivre les panneaux « camp du Struthof » (ne pas aller dans le village de Natzwiller)

Accompagné d’un guide, explorez le site du camp de concentration de Natzweiler et retracez son histoire, de sa création en 1941 jusqu’à sa découverte en 1944. Cette visite permet de mieux comprendre …

©Mémorial de Natzweiler-Struthof