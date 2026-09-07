Exposition Avant l’horreur : un autre Struthof. Des vies au rythme des saisons, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller

Informations pratiques

Exposition Avant l’horreur : un autre Struthof. Des vies au rythme des saisons 19 et 20 septembre Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette exposition est née de la volonté de mieux faire connaître l’histoire du site du « Struthof » avant l’installation du camp de concentration en 1941. Cette période demeure encore relativement floue dans la mémoire collective. Les sports d’hiver, les activités agricoles, les fermes, l’hôtel, la villa sont évoqués sans toujours préciser leur nature exacte, leur localisation ou leur évolution. L’annexe, qui accueillera plus tard la chambre à gaz, suscite aussi de nombreuses interrogations. L’exposition «Avant l’horreur : un autre Struthof» restitue toute l’histoire d’un site profondément liée à la vallée de la Bruche. Au cœur des montagnes vosgiennes, le «Struthof» vit pendant des siècles au rythme de l’agriculture de montagne avant le développement des activités de loisirs à partir du XIXe siècle.

Archives inédites, objets anciens, iconographie, échanges avec les familles d’anciens propriétaires et les habitants nourrissent largement cette exposition.

Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Struthof, 67130 Natzwiller, France Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est 0388474467 http://www.natzweiler-struthof.fr Camp construit par les allemands à partir de mai 1941 ; des baraquements en planches de bois sont prévus pour 4000 détenus. Le poste de commandement du camp s’installe dans un petit hôtel de sports d’hiver. Un total de 17 405 prisonniers aurait séjourné ou transité par ce camp. Libéré le 22 novembre 1944, le camp est utilisé jusqu’en 1949 par l’administration pénitentiaire française. Les vestiges du camp, y compris la grange abritant la chambre à gaz, sont protégés à l’instigation de Bertrand Monnet, architecte en chef des monuments historiques et auteur, en 1960, du mémorial du camp (sculpture par Lucien Fenaux). La baraque numéro 1, reconstruite après un attentat en 1976, abrite aujourd’hui un musée qui regroupe divers objets recueillis dans le camp et retrace l’histoire du national-socialisme. – A35 en direction de Colmar – puis suivre la direction Schirmeck, Molsheim – prendre la sortie en direction de Saint-Dié, Schirmeck, Mutzig – traverser Schirmeck et continuer jusqu’à Rothau – puis à l’entrée de Rothau suivre les panneaux « camp du Struthof » (ne pas aller dans le village de Natzwiller)

Cette exposition est née de la volonté de mieux faire connaître l’histoire du site du « Struthof » avant l’installation du camp de concentration en 1941. Cette période demeure encore relativement la …

©Mémorial de Natzweiler-Struthof