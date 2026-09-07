L’art dans le camp de Natzweiler-Struthof, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller

Informations pratiques

L’art dans le camp de Natzweiler-Struthof 19 et 20 septembre Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Bas-Rhin

Inscription sur place à votre arrivée au Mémorial, 40 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Plongez dans l’histoire du camp de Natzweiler à travers une visite guidée dédiée à la production artistique, véritable fil conducteur pour appréhender l’expérience des internés. Des œuvres réalisées clandestinement par les déportés du camp de concentration aux créations issues du camp d’internement et du centre pénitentiaire, jusqu’aux réalisations produites après leur libération, ce parcours révèle une diversité d’expressions profondément marquées par le contexte de leur création. Dessins, peintures ou objets témoignent des conditions de vie, des émotions et des espoirs de celles et ceux qui les ont produits. À travers ces œuvres, la visite met en lumière l’art comme un moyen de résistance et de survie, mais aussi comme une forme essentielle de témoignage et un puissant vecteur de transmission de la mémoire.

Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Struthof, 67130 Natzwiller, France Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est 0388474467 http://www.natzweiler-struthof.fr Camp construit par les allemands à partir de mai 1941 ; des baraquements en planches de bois sont prévus pour 4000 détenus. Le poste de commandement du camp s’installe dans un petit hôtel de sports d’hiver. Un total de 17 405 prisonniers aurait séjourné ou transité par ce camp. Libéré le 22 novembre 1944, le camp est utilisé jusqu’en 1949 par l’administration pénitentiaire française. Les vestiges du camp, y compris la grange abritant la chambre à gaz, sont protégés à l’instigation de Bertrand Monnet, architecte en chef des monuments historiques et auteur, en 1960, du mémorial du camp (sculpture par Lucien Fenaux). La baraque numéro 1, reconstruite après un attentat en 1976, abrite aujourd’hui un musée qui regroupe divers objets recueillis dans le camp et retrace l’histoire du national-socialisme. – A35 en direction de Colmar – puis suivre la direction Schirmeck, Molsheim – prendre la sortie en direction de Saint-Dié, Schirmeck, Mutzig – traverser Schirmeck et continuer jusqu’à Rothau – puis à l’entrée de Rothau suivre les panneaux « camp du Struthof » (ne pas aller dans le village de Natzwiller)

Plongez dans l’histoire du camp de Natzweiler à travers une visite guidée dédiée à la production artistique, véritable fil conducteur pour appréhender l’expérience des internés. Des œuvres réalisées…

©Famille Gayot/Mémorial de Natzweiler-Struthof