Le camp d’internement du Struthof 1944-1945, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller

Informations pratiques

Le camp d’internement du Struthof 1944-1945 19 et 20 septembre Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Bas-Rhin

Inscription sur place à votre arrivée au Mémorial, 40 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Une visite guidée explore une période moins connue de l’histoire du site : l’ouverture, dès le 27 novembre 1944, d’un camp d’internement administratif par les autorités françaises. Destiné à prévenir les violences de l’épuration et à contrôler les personnes suspectées de collaboration, il s’inscrit dans un réseau plus large de camps en Alsace et en France, jusqu’à sa fermeture en novembre 1945.

Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Struthof, 67130 Natzwiller, France Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est 0388474467 http://www.natzweiler-struthof.fr Camp construit par les allemands à partir de mai 1941 ; des baraquements en planches de bois sont prévus pour 4000 détenus. Le poste de commandement du camp s’installe dans un petit hôtel de sports d’hiver. Un total de 17 405 prisonniers aurait séjourné ou transité par ce camp. Libéré le 22 novembre 1944, le camp est utilisé jusqu’en 1949 par l’administration pénitentiaire française. Les vestiges du camp, y compris la grange abritant la chambre à gaz, sont protégés à l’instigation de Bertrand Monnet, architecte en chef des monuments historiques et auteur, en 1960, du mémorial du camp (sculpture par Lucien Fenaux). La baraque numéro 1, reconstruite après un attentat en 1976, abrite aujourd’hui un musée qui regroupe divers objets recueillis dans le camp et retrace l’histoire du national-socialisme. – A35 en direction de Colmar – puis suivre la direction Schirmeck, Molsheim – prendre la sortie en direction de Saint-Dié, Schirmeck, Mutzig – traverser Schirmeck et continuer jusqu’à Rothau – puis à l’entrée de Rothau suivre les panneaux « camp du Struthof » (ne pas aller dans le village de Natzwiller)

Une visite guidée explore une période moins connue de l’histoire du site : l’ouverture, dès le 27 novembre 1944, d’un camp d’internement administratif par les autorités françaises. Destiné à prévenir…

©Mémorial de Natzweiler-Struthof