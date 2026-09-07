Les réserves du Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller

Informations pratiques

Les réserves du Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof 19 et 20 septembre Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Bas-Rhin

Inscription sur place à votre arrivée au Mémorial, 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Que deviennent les objets qui ne sont pas exposés au public ? Comment sont-ils conservés, étudiés et préparés avant de rejoindre les espaces d’exposition ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Mémorial ouvre exceptionnellement les portes de ses nouvelles réserves.

Accompagnés du régisseur des collections, les visiteurs découvriront les missions essentielles qui permettent d’assurer la conservation et la transmission de ce patrimoine unique. Cette visite exceptionnelle dévoile les coulisses du Mémorial, depuis les méthodes de gestion et de préservation des collections jusqu’aux conditions de conservation garantissant leur pérennité.

Installées dans un bâtiment inauguré en 2025, les nouvelles réserves rassemblent désormais l’ensemble des collections dans des espaces spécialement conçus pour répondre aux exigences de la conservation préventive. Elles constituent un outil indispensable pour préserver les objets témoins de l’histoire du camp, de la Résistance et de la Déportation, tout en accompagnant les grands projets de restauration du site.

Une occasion rare de découvrir l’envers du décor et de comprendre le rôle essentiel des collections dans la transmission de la mémoire.

Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof Struthof, 67130 Natzwiller, France Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est 0388474467 http://www.natzweiler-struthof.fr Camp construit par les allemands à partir de mai 1941 ; des baraquements en planches de bois sont prévus pour 4000 détenus. Le poste de commandement du camp s’installe dans un petit hôtel de sports d’hiver. Un total de 17 405 prisonniers aurait séjourné ou transité par ce camp. Libéré le 22 novembre 1944, le camp est utilisé jusqu’en 1949 par l’administration pénitentiaire française. Les vestiges du camp, y compris la grange abritant la chambre à gaz, sont protégés à l’instigation de Bertrand Monnet, architecte en chef des monuments historiques et auteur, en 1960, du mémorial du camp (sculpture par Lucien Fenaux). La baraque numéro 1, reconstruite après un attentat en 1976, abrite aujourd’hui un musée qui regroupe divers objets recueillis dans le camp et retrace l’histoire du national-socialisme. – A35 en direction de Colmar – puis suivre la direction Schirmeck, Molsheim – prendre la sortie en direction de Saint-Dié, Schirmeck, Mutzig – traverser Schirmeck et continuer jusqu’à Rothau – puis à l’entrée de Rothau suivre les panneaux « camp du Struthof » (ne pas aller dans le village de Natzwiller)

Que deviennent les objets qui ne sont pas exposés au public ? Comment sont-ils conservés, étudiés et préparés avant de rejoindre les espaces d’exposition ? À l’occasion des Journées européennes du le…

©Mémorial de Natzweiler-Struthof