Informations pratiques

Vayrac

Avant-première Carmen

Place Cap del Let Vayrac Lot

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 18:30:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

UNIPOP Art Littérature cinéma, rencontre en direct depuis Pessac avec le réalisateur Sébastien Laudenbach

Dans les ruelles de Séville, Salva, Belén et leur bande de gamins des rues vont affronter tous les dangers pour éloigner la menace qui plane sur Carmen, jeune femme libre et flamboyante

UNIPOP Art Littérature cinéma, rencontre en direct depuis Pessac avec le réalisateur Sébastien Laudenbach

Dans les ruelles de Séville, Salva, Belén et leur bande de gamins des rues vont affronter tous les dangers pour éloigner la menace qui plane sur Carmen, jeune femme libre et flamboyante. Le destin de Carmen, oiseau rebelle, est entre leurs mains

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Place Cap del Let Vayrac 46110 Lot Occitanie

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English :

UNIPOP Art Literature & Film, a live interview from Pessac with director Sébastien Laudenbach

In the back alleys of Seville, Salva, Belén, and their gang of street kids will face all kinds of dangers to ward off the threat looming over Carmen, a free-spirited and flamboyant young woman

L’événement Avant-première Carmen Vayrac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne