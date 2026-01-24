Festival Ferrandou Musique MZ Duo place du 11 novembre 1918 Vayrac

Vayrac

Festival Ferrandou Musique MZ Duo

place du 11 novembre 1918 Eglise Saint-Martin Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Carte blanche à nos amis du Duo MZ !

Ces deux musiciens exceptionnels vont célébrer la fin de la saison Ferrandou Musique 2026 dans un programme typiquement MZ

Carte blanche à nos amis du Duo MZ !

Ces deux musiciens exceptionnels vont célébrer la fin de la saison Ferrandou Musique 2026 dans un programme typiquement MZ. Le saxophoniste canadien David Zucchi et l’accordéoniste espagnol Iñigo Mikeleiz-Berrade joueront les œuvres favorites de leur répertoire immense

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place du 11 novembre 1918 Eglise Saint-Martin Vayrac 46110 Lot Occitanie music@ferrandou.org

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English :

Carte blanche to our friends from Duo MZ!

These two exceptional musicians will celebrate the end of the 2026 Ferrandou Musique season with a program that’s quintessentially MZ

L’événement Festival Ferrandou Musique MZ Duo Vayrac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne