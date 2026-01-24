Festival Ferrandou Musique MZ Duo place du 11 novembre 1918 Vayrac
Festival Ferrandou Musique MZ Duo place du 11 novembre 1918 Vayrac dimanche 20 septembre 2026.
Vayrac
Festival Ferrandou Musique MZ Duo
place du 11 novembre 1918 Eglise Saint-Martin Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Carte blanche à nos amis du Duo MZ !
Ces deux musiciens exceptionnels vont célébrer la fin de la saison Ferrandou Musique 2026 dans un programme typiquement MZ
Carte blanche à nos amis du Duo MZ !
Ces deux musiciens exceptionnels vont célébrer la fin de la saison Ferrandou Musique 2026 dans un programme typiquement MZ. Le saxophoniste canadien David Zucchi et l’accordéoniste espagnol Iñigo Mikeleiz-Berrade joueront les œuvres favorites de leur répertoire immense
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place du 11 novembre 1918 Eglise Saint-Martin Vayrac 46110 Lot Occitanie music@ferrandou.org
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English :
Carte blanche to our friends from Duo MZ!
These two exceptional musicians will celebrate the end of the 2026 Ferrandou Musique season with a program that’s quintessentially MZ
L’événement Festival Ferrandou Musique MZ Duo Vayrac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne
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