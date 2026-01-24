Conférence La généalogie, une affaire d’héritages place Cap del Let Vayrac
Conférence La généalogie, une affaire d’héritages place Cap del Let Vayrac samedi 12 septembre 2026.
Vayrac
Conférence La généalogie, une affaire d’héritages
place Cap del Let Cinéma l’Uxello Vayrac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Cet événement clôt un cycle de quatre conférences animées par Julien Vergne sur le thème de la généalogie
Cet événement clôt un cycle de quatre conférences animées par Julien Vergne sur le thème de la généalogie. Elles auront contribué à mieux connaître le mode de vie de nos ancêtres à travers trois étapes clés de la vie la naissance, le mariage et la mort
Verre de l'amitié offert
Sur réservation
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place Cap del Let Cinéma l’Uxello Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 33 12 26 11
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English :
This event concludes a series of four lectures led by Julien Vergne on the topic of genealogy
L’événement Conférence La généalogie, une affaire d’héritages Vayrac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne
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