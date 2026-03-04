Avant-Première COMPOSTELLE, Le Sélect, Antony
Avant-Première COMPOSTELLE, Le Sélect, Antony dimanche 29 mars 2026.
Avant-Première COMPOSTELLE Dimanche 29 mars, 16h00 Le Sélect Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00
Séance en présence du réalisateur
Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France
Avant-première Le Sélect Avant-Première COMPOSTELLE