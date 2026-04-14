La Comédie Française au Sélect LE CID, Le Sélect, Antony

La Comédie Française au Sélect LE CID Dimanche 26 avril, 15h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Retransmission en direct

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France

Théâtre Le Sélect La Comédie Française au Sélect LE CID