La Comédie Française au Sélect LE CID, Le Sélect, Antony
La Comédie Française au Sélect LE CID, Le Sélect, Antony dimanche 26 avril 2026.
La Comédie Française au Sélect LE CID Dimanche 26 avril, 15h00 Le Sélect Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Retransmission en direct
Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France
Théâtre Le Sélect La Comédie Française au Sélect LE CID