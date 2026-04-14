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La Comédie Française au Sélect LE CID, Le Sélect, Antony

La Comédie Française au Sélect LE CID, Le Sélect, Antony

La Comédie Française au Sélect LE CID, Le Sélect, Antony dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Le Sélect

Adresse : 10, avenue de la Division Leclerc, Antony

Ville : 92160 Antony

Département : Hauts-de-Seine

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

La Comédie Française au Sélect LE CID Dimanche 26 avril, 15h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Retransmission en direct

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France
Théâtre Le Sélect La Comédie Française au Sélect LE CID

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