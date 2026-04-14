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Soirée-débat JUSTE UNE ILLUSION, Le Sélect, Antony

Soirée-débat JUSTE UNE ILLUSION, Le Sélect, Antony

Soirée-débat JUSTE UNE ILLUSION, Le Sélect, Antony lundi 20 avril 2026.

Lieu : Le Sélect

Adresse : 10, avenue de la Division Leclerc, Antony

Ville : 92160 Antony

Département : Hauts-de-Seine

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Soirée-débat JUSTE UNE ILLUSION Lundi 20 avril, 20h30 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T20:30:00+02:00 – 2026-04-20T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-20T20:30:00+02:00 – 2026-04-20T23:30:00+02:00

Rencontre avec les réalisateurs

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France
Soirée-débat / rencontre Le Sélect Soirée-débat JUSTE UNE ILLUSION

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