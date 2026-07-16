Avant-première DE LA COMEDIE FRANCAISE, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Avant-première DE LA COMEDIE FRANCAISE Mardi 21 juillet, 21h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T21:00:00+02:00 – 2026-07-22T00:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T21:00:00+02:00 – 2026-07-22T00:00:00+02:00

avant-première

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France

Avant-première