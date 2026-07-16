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Avant-première DE LA COMEDIE FRANCAISE, Le Sélect, Antony

mardi 21 juillet 2026 · Le Sélect · Antony

Avant-première DE LA COMEDIE FRANCAISE, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Le Sélect
Adresse
10, avenue de la Division Leclerc, Antony
Ville
92160 Antony
Département
Hauts-de-Seine

Avant-première DE LA COMEDIE FRANCAISE Mardi 21 juillet, 21h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T21:00:00+02:00 – 2026-07-22T00:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T21:00:00+02:00 – 2026-07-22T00:00:00+02:00

avant-première

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France
Avant-première

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