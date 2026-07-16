AGENDA · Antony
Cinéscapade 2026, Le Sélect, Antony
vendredi 11 septembre 2026 · Le Sélect · Antony
Informations pratiques
Cinéscapade 2026 Vendredi 11 septembre, 00h00 Le Sélect Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T00:00:00+02:00 – 2026-09-11T03:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T00:00:00+02:00 – 2026-09-11T03:00:00+02:00
Journée au Festival de Deauville
Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France
Manifestation
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