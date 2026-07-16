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Cinéscapade 2026, Le Sélect, Antony

vendredi 11 septembre 2026 · Le Sélect · Antony

Cinéscapade 2026, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Le Sélect
Adresse
10, avenue de la Division Leclerc, Antony
Ville
92160 Antony
Département
Hauts-de-Seine

Cinéscapade 2026 Vendredi 11 septembre, 00h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T00:00:00+02:00 – 2026-09-11T03:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T00:00:00+02:00 – 2026-09-11T03:00:00+02:00

Journée au Festival de Deauville

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France
Manifestation

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