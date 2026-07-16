Cinéscapade 2026, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Cinéscapade 2026 Vendredi 11 septembre, 00h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T00:00:00+02:00 – 2026-09-11T03:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T00:00:00+02:00 – 2026-09-11T03:00:00+02:00

Journée au Festival de Deauville

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France

Manifestation