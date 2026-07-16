LACRIMA | Caroline Guiela Nguyen, Espace Cirque d’Antony (L’Azimut), Antony

Informations pratiques

LACRIMA | Caroline Guiela Nguyen Vendredi 26 février 2027, 20h00 Espace Cirque d’Antony (L’Azimut) Hauts-de-Seine

Prix du billet et lunettes gratuites sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-26T20:00:00+01:00 – 2027-02-26T23:00:00+01:00

Fin : 2027-02-26T20:00:00+01:00 – 2027-02-26T23:00:00+01:00

Paris, 2025. Une prestigieuse maison de haute couture française reçoit une commande exceptionnelle : concevoir la robe que portera la princesse d’Angleterre pour son mariage. Pendant huit mois, une trentaine de « petites mains » travailleront à cette pièce exceptionnelle, dans le plus grand secret… jusqu’à ce que leur vie bascule. Reconnue pour ses fictions ambitieuses dédiées aux invisibles, la metteuse en scène et directrice du Théâtre national de Strasbourg Caroline Guiela Nguyen – ovationnée au Festival d’Avignon en 2024 – nous ouvre les coulisses de trois ateliers de confection, entre Paris, Mumbai et Alençon. Dans un décor saisissant de réalisme, elle déroule un récit polyphonique chargé d’humanité, où les violences intimes et politiques se mêlent aux broderies et à la dentelle, pour former un récit choral cousu main.

Espace Cirque d’Antony (L’Azimut) Rue Georges Suant, 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ticket-theatres.com/spectacle/lacrima/ »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@l-azimut.fr »}]

Surtitres français, anglais, allemand, grec, langue des signes française et surtitres français adaptés pour sourds ou malentendants sur lunettes connectées et audiodescription sur casque audio

© Jean-Louis Fernandez