Spider-Man vs Supergirl, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Spider-Man vs Supergirl Vendredi 21 août, 20h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Deux films dans une même soirée

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France

Double soirée