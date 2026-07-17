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Spider-Man vs Supergirl, Le Sélect, Antony

vendredi 21 août 2026 · Le Sélect · Antony

Spider-Man vs Supergirl, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Le Sélect
Adresse
10, avenue de la Division Leclerc, Antony
Ville
92160 Antony
Département
Hauts-de-Seine

Spider-Man vs Supergirl Vendredi 21 août, 20h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Deux films dans une même soirée

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France
Double soirée

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