Avant-première de la série Eldorado, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget

Informations pratiques

Avant-première de la série Eldorado Dimanche 20 septembre, 14h15 Musée de l’Air et de l’Espace Seine-Saint-Denis

Accès libre, dans la limite des places disponibles / Auditorium Roland Garros / À partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, consacrées cette année au patrimoine en danger, le musée de l’Air et de l’Espace vous invite à découvrir en avant-première les trois premiers épisodes d’Eldorado, la nouvelle série événement produite par TOP The Originals Productions, qui sera diffusée à l’automne sur ARTE.

Inspirée de l’affaire des « avions renifleurs », censés détecter des gisements de pétrole depuis les airs, la série nous plonge au cœur des années 1970, à une époque où la quête d’indépendance énergétique nourrit les plus grandes ambitions technologiques. Car « en France on n’a pas de pétrole mais on a des idées ». Entre innovation, pouvoir, finance et manipulation, Eldorado retrace une aventure aussi fascinante que vertigineuse.

En faisant revivre cette page de notre histoire industrielle et aéronautique, la série fait écho aux missions du musée : préserver, transmettre et questionner le patrimoine technique et scientifique qui façonne notre regard sur le progrès.

La projection sera suivie d’un échange de 30 minutes avec le public en présence du producteur Alex Berger (Le Bureau des Légendes) et de Louis Farge, réalisateur d’Eldorado, autour de la genèse de la série et de l’héritage laissé par ces grandes promesses technologiques qui ont marqué leur époque, un patrimoine industriel et scientifique que le musée contribue à préserver et à transmettre.

Les talents présents seront :

Alex Berger, producteur ;

Louis Farge, réalisateur ;

Tarek Haoudy, auteur et scénariste ;

Nacim Mehtar, scénariste.

Crédits :

Réalisée par Louis Farge

Créée par Tarek Haoudy et Nacim Mehtar

D’après une idée originale de Tarek Haoudy

Producteur délégué : Alex Berger

Producteur : Eric Zaouali

Coproducteurs : Fabrice Delville et Christophe Toulemonde

Productrice exécutive : Gwennäelle Libert

Avec : Jérémie Renier, Karim Leklou, Laurent Capelluto, Clémentine Fargeas-Sichler, Marie Colomb, David Marsais, Georges Siatidis, Stéphane Guillon, Karim Barras et avec la participation de Patrick Chesnais.

Musée de l’Air et de l’Espace 3 esplanade de l’Air et de l’Espace, 93350 Le Bourget, France Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149927000 https://www.museeairespace.fr Remplaçant une première aérogare, un ensemble de petits pavillons édifiés entre 1922 et 1926, l’actuelle aérogare du Bourget est construite pour le ministère de l’Air, après concours, par l’architecte Georges Labro. Commencée en 1936, elle est inaugurée le 12 novembre 1937. Le bâtiment, long de 233 mètres, parallèle aux pistes et à la route de Flandre, est sérieusement endommagé par les bombardements de 1944. Il est reconstruit de 1946 à 1952, avec quelques modifications, par le même architecte, en collaboration avec l’Aéroport de Paris. La partie centrale de la façade côté « ville » est ornée de statues féminines symbolisant les continents, dues au sculpteur Armand Martial. Au nord de l’aérogare, cinq hangars en béton armé (non protégés) , conçus par l’ingénieur Henri Lossier en 1922 et doublés en profondeur en 1932, ont été partiellement reconstruits après la dernière guerre.

Depuis 1973, l’aérogare, seule rescapée française de sa génération, abrite les collections du Musée de l’Air et de l’Espace. En voiture, autocar ou 2 roues : Prendre l’A1 depuis Paris-Porte de La Chapelle. Sortie 5 « Aéroport du Bourget ». Venir en bus Prendre la ligne 610, 350, 152 ou 148, descendre à l’arrêt « Musée de l’Air et de l’Espace ». En métro : Prendre la ligne 7 – descendre à la station « La Courneuve » puis le bus ligne 152. En RER : Prendre le RER B – descendre à la station « Le Bourget » puis le bus ligne 152.

Projection en avant-première de la série **Eldorado** en échange avec le producteur Alex Berger et le réalisateur Louis Farge

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