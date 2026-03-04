Avant-première : Derrière les drapeaux le soleil, Cinéma La Lanterne, Bègles

Avant-première : Derrière les drapeaux le soleil Vendredi 6 mars, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Début : 2026-03-06T20:30:00+01:00 – 2026-03-06T23:00:00+01:00

Séance organisée dans le cadre du festival Best of doc, programmée et présentée par les bénévoles du cinéma.

Le film : Derrière les drapeaux le soleil

120 heures d’images d’archives : voilà ce qui reste de 35 années de dictature de Stroessner au Paraguay. A partir de ce corpus d’images rares retrouvées partout dans le monde, je reconstruis l’histoire d’une des dictatures les plus longues du XXe siècle, dont les effets perdurent encore aujourd’hui.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Avant-première suivie d’un échange avec Carla Fernandes, Professeure des universités à l’Université Bordeaux Montaigne, spécialiste de la culture paraguayenne. ciné cinéma

