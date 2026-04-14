Ciné-Bébé : Rue Malaga, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Bébé : Rue Malaga Jeudi 16 avril, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Vous pouvez venir avec votre bébé (de moins de 7 mois), voir un film pour les adultes. Pas de poussette, ni de cosy dans la salle, votre bébé doit être dans vos bras pour profiter d’un temps de complicité avec vous. Les séances commencent à l’heure, sans bande-annonce, avec un son légèrement baissé et une lumière tamisée dans la salle. Une table à langer et un chauffe-biberon sont à votre disposition dans le cinéma.

Le film : Rue Malaga, de Maryam Touzani

Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l’appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l’a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d’une vie. Contre toute attente, elle redécouvre en chemin l’amour et le désir.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/13-avril-cine-bebe-rue-malaga/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Une séance pour les jeunes parents, avec leur bébé de 0 à 7 mois. ciné cinéma

La Lanterne