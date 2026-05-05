Avant-première Emeraude Cinéma La Baleine et le Musicien. Emeraude Cinéma Dinard

Dinard

Avant-première Emeraude Cinéma La Baleine et le Musicien.

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Emeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film La Baleine et le Musicien , dans le cadre de la journée mondial des océans.

En présence du musicien Rone et de l’association Al Lark.

Après avoir découvert que sa musique semble mystérieusement attirer les cétacés, le compositeur Rone embarque pour une expérience singulière tenter d’établir un dialogue musical en pleine mer avec une baleine à bosse. Lui répondra-t-elle ?

De Valentin Paoli .

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

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English :

L’événement Avant-première Emeraude Cinéma La Baleine et le Musicien. Dinard a été mis à jour le 2026-05-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme