Informations pratiques

Yvetot

Avant-première et Rencontre Mémoire de fille

23 Avenue Micheline Ostermeyer Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Présentation puis projection du film adapté du roman d’Annie Ernaux, en présence de la réalisatrice Judith Godrèche. .

23 Avenue Micheline Ostermeyer Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 43 64 noe@noecinemas.com

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English : Avant-première et Rencontre Mémoire de fille

L’événement Avant-première et Rencontre Mémoire de fille Yvetot a été mis à jour le 2026-07-10 par Yvetot Normandie Tourisme