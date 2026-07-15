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AGENDA · Yvetot

Avant-première et Rencontre Mémoire de fille Yvetot

vendredi 25 septembre 2026 · Yvetot

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
23 Avenue Micheline Ostermeyer
Ville
76190 Yvetot
Département
Seine-Maritime
Tarif

Yvetot

Avant-première et Rencontre Mémoire de fille

23 Avenue Micheline Ostermeyer Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Présentation puis projection du film adapté du roman d’Annie Ernaux, en présence de la réalisatrice Judith Godrèche.   .

23 Avenue Micheline Ostermeyer Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 43 64  noe@noecinemas.com

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English : Avant-première et Rencontre Mémoire de fille

L’événement Avant-première et Rencontre Mémoire de fille Yvetot a été mis à jour le 2026-07-10 par Yvetot Normandie Tourisme

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