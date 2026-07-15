Avant-première et Rencontre Mémoire de fille Yvetot
vendredi 25 septembre 2026 · Yvetot
Informations pratiques
Yvetot
Avant-première et Rencontre Mémoire de fille
23 Avenue Micheline Ostermeyer Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Présentation puis projection du film adapté du roman d’Annie Ernaux, en présence de la réalisatrice Judith Godrèche. .
23 Avenue Micheline Ostermeyer Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 43 64 noe@noecinemas.com
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English : Avant-première et Rencontre Mémoire de fille
L’événement Avant-première et Rencontre Mémoire de fille Yvetot a été mis à jour le 2026-07-10 par Yvetot Normandie Tourisme
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