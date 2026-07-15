Avant-Première La Pat’ Patrouille Le film mission Dino Rue Sellenick Les Andelys
dimanche 2 août 2026 · Rue Sellenick · Les Andelys
Informations pratiques
Les Andelys
Avant-Première La Pat’ Patrouille Le film mission Dino
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Synopsis:
Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, un chiot courageux installé sur l’île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Mais leur ennemi de toujours, M.Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux exploiter ses richesses naturelles en creusant des mines. Ses actions imprudentes déclenchent bientôt l’éruption d’un gigantesque volcan endormi. La Pat’ Patrouille se retrouve alors entraînée dans une série de missions de sauvetage spectaculaires, plus impressionnantes que tout ce qu’elle a connu jusqu’ici. Elle devra arrêter M. Hellinger et sauver l’île avant qu’il ne soit trop tard. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64
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English : Avant-Première La Pat’ Patrouille Le film mission Dino
L’événement Avant-Première La Pat’ Patrouille Le film mission Dino Les Andelys a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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