Informations pratiques

Les Andelys

Prendre de la hauteur pour considérer le monde

Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:45:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Promenade-spectacle crépusculaire et nocturne

Sciences • Musiques • Chant lyrique • Lectures de Jules Verne & poésie • Cirque • Astronomie

Le savoir s’éclaire, l’émotion se raconte, le vivant se vit.

Aux Andelys, de la Seine à Château Gaillard, un paysage suspendu entre ciel et eau devient espace de traversée sensible. Sciences, musiques (acoustiques et électroniques), voix lyrique, lectures, poésie, cirque (Roue de Cyr) et astronomie s’y rencontrent pour ouvrir un autre regard sur le vivant.

Sur 4 km (10 à 12 escales), la promenade explore le ciel, l’air, les nuages, l’eau et les équilibres du vivant. Le livre Cinq semaines en ballon s’ouvre puis se referme l’air vibre, les mots deviennent voix, les sons composent une gravité apprivoisée. Arts et sciences dialoguent dans une transmission sensible des savoirs.

Une déambulation pour ralentir, contempler, partager en famille un moment de découverte entre paysage, science et imaginaire.

L’invitation au voyage

Oser pour un soir une autre pensée du ciel, se rêver au rythme des nuages. Aux Andelys, des coteaux et une courbe de la Seine comme un écrin au château-frontière, suspendu entre ciel et eau, qui à la nuit venue nous laisse un ciel étoilé. Ensemble, quittons le sol et laissons-nous porter. Ouvrons le livre, Cinq semaines en ballon. Désirs d’ailleurs au risque de se perdre. Fermons le livre. L’atmosphère pour la science, l’air vibre des mots, des voix, des sons, des élans, une gravité apprivoisée. En fin de promenade, au plus profond de nos rêves, l’envol de soi.

Au cœur de l’expérience

Aux Andelys, entre coteaux et Seine jusqu’à Château Gaillard, en traversant un site naturel protégé, cette promenade-spectacle à la lisière du jour propose une immersion sensible entre science et imaginaire. Sur 4km (10 à 12 escales scénarisées), elle invite à découvrir le ciel, l’air, l’eau, la gravité et les équilibres du vivant, en parcourant paysages et histoire de l’aérostation, dans les traces de Jean-Pierre Blanchard, pionnier aéronaute andelysien. Arts et sciences dialoguent à travers textes, musiques acoustiques et électroniques, voix lyrique et gestes de gravité apprivoisée à la roue de Cyr, dans une transmission sensible des savoirs.

Un moment pour ralentir, contempler, à partager en famille pour rêver encore.

Promenade-spectacle proposée dans le cadre de Découvrez la nature dans l’Eure .

Avec Sandrine QUILLET sciences, performance ,

Eric LOUVIOT lectures,

Béatrice LAFORGE voix lyrique,

Grégoire QUILLET musiques électroniques et percussions,

Karinn HELBERT poésie, musique (Cristal Baschet),

Lucie LASTELLA cirque, roue de Cyr

Yves QUILLET astronomie

Durée 3h30

Prévoir de bonnes chaussures

Difficulté moyenne

Gratuit pour tous .

Les Andelys 27700 Eure Normandie

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English : Prendre de la hauteur pour considérer le monde

L’événement Prendre de la hauteur pour considérer le monde Les Andelys a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération