Un été en Seine 2026 Défis d’impros Les Andelys mardi 7 juillet 2026.

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Défis d’impros

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07 21:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Un moment unique et éphémère, que personne d’autre ne verra jamais, grâce à la magie de l’impro ! Sur scène des comédiens issus de la Ligue d’Improvisation Française, champions du monde. Le public offre des mots et des styles de jeu et se trouve embarquer dans leur délire. Ils ne peuvent rien refuser ! .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Défis d’impros

L’événement Un été en Seine 2026 Défis d’impros Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération