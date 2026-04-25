Julien Doré Le Dernier pestacle Rue Sellenick Les Andelys
Julien Doré Le Dernier pestacle Rue Sellenick Les Andelys jeudi 2 juillet 2026.
Les Andelys
Julien Doré Le Dernier pestacle
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Synopsis
Filmé lors de l’ultime date de sa tournée triomphale, le concert de Julien Doré est diffusé en exclusivité au cinéma pour une soirée unique. Un spectacle monumental. Une scénographie spectaculaire et immersive. Dans un univers visuel foisonnant, à la fois poétique et onirique, entre humour et émotion, chaque chanson devient un tableau, alternant moments grandioses et instants plus intimistes. Acclamée par plus d’un million de spectateurs, cette tournée inoubliable, devenue culte, s’achève au cinéma, offrant une dernière fois un moment d’évasion … .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Julien Doré Le Dernier pestacle
L’événement Julien Doré Le Dernier pestacle Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Les Andelys (Eure)
- Campement médiéval par Aisling 1198 Les Andelys 25 avril 2026
- Château Gaillard Le Vol des Deniers du Roi Les Andelys 1 mai 2026
- Festival de musique baroque des Andelys 16 Rue Gén Fontanges de Couzans Les Andelys 3 mai 2026
- Ciné Doudou Au fil de l’eau Rue Sellenick Les Andelys 3 mai 2026
- Orchestre Les Sauvages Festival musique baroque Collégiale Notre-Dame Les Andelys 3 mai 2026