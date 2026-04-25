Julien Doré Le Dernier pestacle Rue Sellenick Les Andelys

Les Andelys

Julien Doré Le Dernier pestacle

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Synopsis

Filmé lors de l’ultime date de sa tournée triomphale, le concert de Julien Doré est diffusé en exclusivité au cinéma pour une soirée unique. Un spectacle monumental. Une scénographie spectaculaire et immersive. Dans un univers visuel foisonnant, à la fois poétique et onirique, entre humour et émotion, chaque chanson devient un tableau, alternant moments grandioses et instants plus intimistes. Acclamée par plus d’un million de spectateurs, cette tournée inoubliable, devenue culte, s’achève au cinéma, offrant une dernière fois un moment d’évasion … .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Julien Doré Le Dernier pestacle

L’événement Julien Doré Le Dernier pestacle Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération