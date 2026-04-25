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Julien Doré Le Dernier pestacle Rue Sellenick Les Andelys

Julien Doré Le Dernier pestacle Rue Sellenick Les Andelys jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Rue Sellenick

Adresse : Cinéma Le Palace

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Les Andelys

Julien Doré Le Dernier pestacle

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Synopsis
Filmé lors de l’ultime date de sa tournée triomphale, le concert de Julien Doré est diffusé en exclusivité au cinéma pour une soirée unique. Un spectacle monumental. Une scénographie spectaculaire et immersive. Dans un univers visuel foisonnant, à la fois poétique et onirique, entre humour et émotion, chaque chanson devient un tableau, alternant moments grandioses et instants plus intimistes. Acclamée par plus d’un million de spectateurs, cette tournée inoubliable, devenue culte, s’achève au cinéma, offrant une dernière fois un moment d’évasion …   .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie  

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English : Julien Doré Le Dernier pestacle

L’événement Julien Doré Le Dernier pestacle Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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