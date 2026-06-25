Un été en Seine 2026 Tournoi de Baseball Les Andelys
Un été en Seine 2026 Tournoi de Baseball Les Andelys samedi 4 juillet 2026.
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Tournoi de Baseball
Bords de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Découvrez le baseball et le softball avec le CABS (Club Andelysien Baseball & Softball) ! Le club vous attend sur l’Espace Multisports pour des démonstrations, des initiations aux techniques de frappe et de lancer, ainsi que des matchs conviviaux ouverts à tous. Une excellente occasion de tester ce sport de façon ludique ! .
Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
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English : Un été en Seine 2026 Tournoi de Baseball
L’événement Un été en Seine 2026 Tournoi de Baseball Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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