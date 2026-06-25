Un été en Seine 2026 Activités manuelles Les Andelys
Un été en Seine 2026 Activités manuelles Les Andelys samedi 4 juillet 2026.
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Activités manuelles
Bords de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Samedi 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-13
Cet été, place à l’imagination et à la création sur les Bords de Seine ! L’Espace Famille se transforme en un véritable atelier à ciel ouvert sur le thème médiéval et fantastique. Entièrement gratuits, ces rendez-vous quotidiens permettent aux enfants et aux familles de développer leur dextérité tout en s’amusant.
Au programme
Samedi 04 juillet (15h00 16h00) Crée ton chevalier
Samedi 04 juillet (15h00 16h00) Fabrique ton panier
Dimanche 05 juillet (15h00 16h00) Construit ton château
Dimanche 05 juillet (17h00 18h00) Réalise ton blason
Lundi 06 juillet (15h00 16h00) Poignées de force
Lundi 06 juillet (17h00 18h00) Crée ton tissage
Mardi 07 juillet (15h00 16h00) Fabrique ton Excalibur
Mardi 07 juillet (17h00 18h00) Construit ton château
Mercredi 08 juillet (15h00 16h00) Fabrique ta boule de feu
Mercredi 08 juillet (17h00 18h00) Réalise ton blason
Jeudi 09 juillet (15h00 16h00) Fabrique ta couronne
Jeudi 09 juillet (17h00 18h00) Crée ton amulette
Samedi 11 juillet (15h00 16h00) Lettre de chevalier
Samedi 11 juillet (17h00 18h00) Fabrique ton épée
Dimanche 12 juillet (15h00 16h00) Réalise ton vitrail
Dimanche 12 juillet (17h00 18h00) Crée ton casque de chevalier
Lundi 13 juillet (15h00 16h00) Réalise ton blason (Ultime session) .
Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
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English : Un été en Seine 2026 Activités manuelles
L’événement Un été en Seine 2026 Activités manuelles Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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