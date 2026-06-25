Un été en Seine 2026 Activités manuelles Les Andelys samedi 4 juillet 2026.

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Activités manuelles

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Samedi 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-13

Cet été, place à l’imagination et à la création sur les Bords de Seine ! L’Espace Famille se transforme en un véritable atelier à ciel ouvert sur le thème médiéval et fantastique. Entièrement gratuits, ces rendez-vous quotidiens permettent aux enfants et aux familles de développer leur dextérité tout en s’amusant.

Au programme

Samedi 04 juillet (15h00 16h00) Crée ton chevalier

Samedi 04 juillet (15h00 16h00) Fabrique ton panier

Dimanche 05 juillet (15h00 16h00) Construit ton château

Dimanche 05 juillet (17h00 18h00) Réalise ton blason

Lundi 06 juillet (15h00 16h00) Poignées de force

Lundi 06 juillet (17h00 18h00) Crée ton tissage

Mardi 07 juillet (15h00 16h00) Fabrique ton Excalibur

Mardi 07 juillet (17h00 18h00) Construit ton château

Mercredi 08 juillet (15h00 16h00) Fabrique ta boule de feu

Mercredi 08 juillet (17h00 18h00) Réalise ton blason

Jeudi 09 juillet (15h00 16h00) Fabrique ta couronne

Jeudi 09 juillet (17h00 18h00) Crée ton amulette

Samedi 11 juillet (15h00 16h00) Lettre de chevalier

Samedi 11 juillet (17h00 18h00) Fabrique ton épée

Dimanche 12 juillet (15h00 16h00) Réalise ton vitrail

Dimanche 12 juillet (17h00 18h00) Crée ton casque de chevalier

Lundi 13 juillet (15h00 16h00) Réalise ton blason (Ultime session) .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Activités manuelles

L’événement Un été en Seine 2026 Activités manuelles Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération