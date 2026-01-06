Visites à Château Gaillard Les Aventuriers du Médiéval Les Andelys
Visites à Château Gaillard Les Aventuriers du Médiéval Les Andelys samedi 4 juillet 2026.
Les Andelys
Visites à Château Gaillard Les Aventuriers du Médiéval
Château Gaillard Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-16
Les Aventuriers du Médiéval Saurez-vous relever le défi ? ⚔️
Plongez en famille au cœur de l’histoire et devenez les nouveaux défenseurs de Château Gaillard ! Aux côtés du capitaine de la garnison, testez votre ingéniosité à travers une série d’épreuves ludiques jeux d’adresse, énigmes et réflexions inspirés de l’histoire du château et du Moyen Âge.
Parcourez la forteresse, de la haute cour à l’ouvrage avancé, et démontrez votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe. Serez-vous à la hauteur pour intégrer la prestigieuse garnison du château ?
Un défi historique, une aventure à ne pas manquer !
Un parcours pour toute la famille
Un jeu grandeur nature dans un site médiéval d’exception
Rejoignez l’aventure et prouvez votre valeur ! ⚔️
Informations pratiques
– Horaire tous les mercredis, samedis et dimanches des vacances scolaires à 15h
– Tarifs tarif réduit (5€ 7€), plein tarif (7€ 9€)
– Cette activité est conseillée à partir de 8 ans. Présence d’un adulte participant et payant requise.
– Le chemin d’accès ayant un fort dénivelé, équipez-vous bonnes chaussures, tenue adaptée à la saison et bouteille d’eau. .
Château Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr
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English : Visites à Château Gaillard Les Aventuriers du Médiéval
L’événement Visites à Château Gaillard Les Aventuriers du Médiéval Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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