Visite découverte du Petit-Andely Office de tourisme Les Andelys
Visite découverte du Petit-Andely Office de tourisme Les Andelys dimanche 12 juillet 2026.
Les Andelys
Visite découverte du Petit-Andely
Office de tourisme 2 rue Grande Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23
Découvrez Les Andelys et son riche passé au cours d’une visite mémorable !
Rejoignez-nous à l’Office de Tourisme des Andelys pour une immersion dans l’histoire fascinante de cette charmante ville.
La visite vous emmène sur la place Saint-Sauveur avec l’histoire de la construction de Château Gaillard et la création du village du Petit-Andely, jusqu’à l’ancien hospice Saint-Jacques et les maisons à pans de bois, typiquement normandes.
En appréciant l’atmosphère unique des Andelys, vous longerez les bords de Seine, profiterez de vues imprenables sur Château Gaillard et écouterez des anecdotes historiques passionnantes.
Ne manquez pas cette occasion de plonger dans le passé captivant des Andelys !
Quand ? Les dimanches 12 et 26 juillet, 9 et 23 août.
Départ 15h
Durée 1h30
Tarifs
Plein tarif 7€
Tarif enfant (4-12 ans) 5€
Tarif pass Boujou 5€
Réservation obligatoire, dans les offices de tourisme, par téléphone ou en ligne. .
Office de tourisme 2 rue Grande Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr
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English : Visite découverte du Petit-Andely
L’événement Visite découverte du Petit-Andely Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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