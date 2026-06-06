Gala du Twirling Sportif Gymnase Daniel Houssays Les Andelys

Les Andelys

Gala du Twirling Sportif

Gymnase Daniel Houssays 20 rue Lavoisier Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le club de Twirling Sportif de Bouafles Les Andelys vous invite à son grand gala annuel ! Préparez-vous à entrer dans un monde de rêves, de grâce et de magie où les athlètes feront tourbillonner leurs bâtons sur les plus célèbres mélodies de l’univers Disney. .

Gymnase Daniel Houssays 20 rue Lavoisier Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 50 27 43 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gala du Twirling Sportif

L’événement Gala du Twirling Sportif Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération