Gala du Twirling Sportif Gymnase Daniel Houssays Les Andelys
Gala du Twirling Sportif Gymnase Daniel Houssays Les Andelys samedi 4 juillet 2026.
Les Andelys
Gala du Twirling Sportif
Gymnase Daniel Houssays 20 rue Lavoisier Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le club de Twirling Sportif de Bouafles Les Andelys vous invite à son grand gala annuel ! Préparez-vous à entrer dans un monde de rêves, de grâce et de magie où les athlètes feront tourbillonner leurs bâtons sur les plus célèbres mélodies de l’univers Disney. .
Gymnase Daniel Houssays 20 rue Lavoisier Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 50 27 43 30
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English : Gala du Twirling Sportif
L’événement Gala du Twirling Sportif Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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