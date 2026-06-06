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Gala du Twirling Sportif Gymnase Daniel Houssays Les Andelys

Gala du Twirling Sportif Gymnase Daniel Houssays Les Andelys samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Gymnase Daniel Houssays

Adresse : 20 rue Lavoisier

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Les Andelys

Gala du Twirling Sportif

Gymnase Daniel Houssays 20 rue Lavoisier Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le club de Twirling Sportif de Bouafles Les Andelys vous invite à son grand gala annuel ! Préparez-vous à entrer dans un monde de rêves, de grâce et de magie où les athlètes feront tourbillonner leurs bâtons sur les plus célèbres mélodies de l’univers Disney.   .

Gymnase Daniel Houssays 20 rue Lavoisier Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 50 27 43 30 

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English : Gala du Twirling Sportif

L’événement Gala du Twirling Sportif Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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