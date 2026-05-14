Ciné pitchoun Hola Frida Rue Sellenick Les Andelys

Les Andelys

Ciné pitchoun Hola Frida

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Synopsis

C’est l’histoire d’une petite fille différente. Son monde, c’est Coyoacan au Mexique. Pétillante, vibrante, tout l’intéresse. Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face grâce à un imaginaire débordant. Cette petite fille s’appelle Frida Kahlo ! .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

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English : Ciné pitchoun Hola Frida

L’événement Ciné pitchoun Hola Frida Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération