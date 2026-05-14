Ciné pitchoun Hola Frida Rue Sellenick Les Andelys
Ciné pitchoun Hola Frida Rue Sellenick Les Andelys dimanche 14 juin 2026.
Les Andelys
Ciné pitchoun Hola Frida
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Synopsis
C’est l’histoire d’une petite fille différente. Son monde, c’est Coyoacan au Mexique. Pétillante, vibrante, tout l’intéresse. Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face grâce à un imaginaire débordant. Cette petite fille s’appelle Frida Kahlo ! .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
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English : Ciné pitchoun Hola Frida
L’événement Ciné pitchoun Hola Frida Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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