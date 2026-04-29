Concert au cinéma Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995 Rue Sellenick Les Andelys

Les Andelys

Concert au cinéma Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 20:00:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Johnny Hallyday lance en 1995 l’album Lorada avant d’enflammer Bercy avec vingt shows à guichets fermés. Porté par une mise en scène spectaculaire, il réinvente son univers entre blues‑rock, séquences acoustiques intimistes et hommages à ses idoles. Les tubes s’enchaînent dans une ambiance incandescente entre La musique que j’aime , Quelque chose de Tennessee , L’envie … jusqu’à un final bouleversant sur L’Hymne à l’amour . Éblouissant, ce spectacle devient l’un des sommets de sa carrière et ouvre une tournée fleuve qui conquiert toute la France. Le film de ce concert est diffusé au cinéma le jour anniversaire de la naissance de l’artiste. Une occasion unique pour les fans de se rassembler autour de leur idole…. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

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English : Concert au cinéma Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995

L’événement Concert au cinéma Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995 Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération