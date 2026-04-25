Festival La main dans le chapeau Square Nicolas Poussin Les Andelys
Festival La main dans le chapeau Square Nicolas Poussin Les Andelys mercredi 17 juin 2026.
Les Andelys
Festival La main dans le chapeau
Square Nicolas Poussin Avenue de la République Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 12:00:00
fin : 2026-06-17 23:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Le Festival La main dans le chapeau revient pour cette 4ème édition, le mercredi 17 juin de midi à minuit au square Nicolas Poussin des Andelys !
Cet événement inclusif, solidaire et écologique rassemble dans son organisation et parmi ses artistes de nombreux contributeurs en situation de handicap.
Au programme concert, danse, chorale, cirque, pecus, expo et village associatif
Nouveauté cette année, une brocante d’objets culturels sera au programme et plein d’autres surprises.
Entrée gratuite à participation libre
Boisson et repas sur place. .
Square Nicolas Poussin Avenue de la République Les Andelys 27700 Eure Normandie
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English : Festival La main dans le chapeau
L’événement Festival La main dans le chapeau Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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