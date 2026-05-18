Fête de la musique au Coeur du Bien-être Le coeur du bien-être Les Andelys

Les Andelys

Fête de la musique au Coeur du Bien-être

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Cœur du Bien-Être vous invite à célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance guinguette conviviale et festive sur les quais des Andelys.

Au programme

– Soirée Concert & Karaoké Animation musicale en direct assurée par le groupe Les Moldus . Un moment idéal pour écouter de la musique ou pousser la chansonnette.

– Restauration Formule barbecue et frites proposée sur place tout au long de la soirée. .

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique au Coeur du Bien-être

L’événement Fête de la musique au Coeur du Bien-être Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération