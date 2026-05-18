Fête de la musique au Coeur du Bien-être Le coeur du bien-être Les Andelys
Fête de la musique au Coeur du Bien-être Le coeur du bien-être Les Andelys samedi 20 juin 2026.
Les Andelys
Fête de la musique au Coeur du Bien-être
Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Cœur du Bien-Être vous invite à célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance guinguette conviviale et festive sur les quais des Andelys.
Au programme
– Soirée Concert & Karaoké Animation musicale en direct assurée par le groupe Les Moldus . Un moment idéal pour écouter de la musique ou pousser la chansonnette.
– Restauration Formule barbecue et frites proposée sur place tout au long de la soirée. .
Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique au Coeur du Bien-être
L’événement Fête de la musique au Coeur du Bien-être Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Les Andelys (Eure)
- Opéra La Flûte Enchantée Rue Sellenick Les Andelys 18 mai 2026
- Forum du droit Rue des oiseaux Les Andelys 20 mai 2026
- Noé Classiques Et au milieu coule une rivière Rue Sellenick Les Andelys 21 mai 2026
- 14ème Fête de Printemps Les Andelys 23 mai 2026
- Exposition : Les Andelys et ses peintres, Musée Nicolas Poussin, Les Andelys 23 mai 2026