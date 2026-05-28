Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity Rue Sellenick Les Andelys

Les Andelys

Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Synopsis

La Guerre Sanglante de Mille Ans entre les Shinigami et les Quincy entre dans sa phase finale. Yhwach a dépassé les limites de son pouvoir, The Almighty… Au cœur du chaos, quel destin se profile l’anéantissement… ou une lueur d’espoir ? .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

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English : Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity

L’événement Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération