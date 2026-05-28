Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity Rue Sellenick Les Andelys
Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity Rue Sellenick Les Andelys samedi 27 juin 2026.
Les Andelys
Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Synopsis
La Guerre Sanglante de Mille Ans entre les Shinigami et les Quincy entre dans sa phase finale. Yhwach a dépassé les limites de son pouvoir, The Almighty… Au cœur du chaos, quel destin se profile l’anéantissement… ou une lueur d’espoir ? .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
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English : Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity
L’événement Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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