Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity Rue Sellenick Les Andelys

Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity Rue Sellenick Les Andelys samedi 27 juin 2026.

Lieu : Rue Sellenick

Adresse : Cinéma Le Palace

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Les Andelys

Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Synopsis
La Guerre Sanglante de Mille Ans entre les Shinigami et les Quincy entre dans sa phase finale. Yhwach a dépassé les limites de son pouvoir, The Almighty… Au cœur du chaos, quel destin se profile l’anéantissement… ou une lueur d’espoir ?   .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity

L’événement Séance unique Bleach Thousand-Year Blood War The Calamity Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Les Andelys (Eure)