Fête de CréAct Escale Africaine aux Andelys Square Nicolas Poussin Les Andelys
Fête de CréAct Escale Africaine aux Andelys Square Nicolas Poussin Les Andelys samedi 27 juin 2026.
Les Andelys
Fête de CréAct Escale Africaine aux Andelys
Square Nicolas Poussin Avenue de la République Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
L’association CréAct vous invite à un voyage culturel exceptionnel au cœur de l’Afrique ! Venez vibrer, danser et partager un moment unique en famille ou entre amis dans le cadre verdoyant du parc Nicolas Poussin. Un programme riche en découvertes et en émotions vous attend tout au long de la journée.
Un programme rythmé heure par heure
– 13h00 Ouverture & présentation de l’association CréAct et des festivités.
– 13h30 Appel des percussionnistes
– 14h00 Animations culturelles (contes en musique et jeux d’extérieur traditionnels).
– 14h30 Initiation à la percussion avec Sébastien Cefelman de A gogo Percussion .
– 15h45 Contes traditionnels en musique.
– 16h30 Initiation Kora avec Soumano.
– 17h00 Initiation percussion et danse africaine avec Baga
– 17h30 Deuxième session d’initiation percu avec Sébastien.
– 18h30 Conférence de Michèle Lacoste sur la Culture Sénégalaise .
– 19h30 Concert de Baga.
– 20h30 Concert de Djéour Cissokho pour clôturer la soirée en beauté !
En continu sur le Parc
– Stand CréAct Ateliers découvertes artistiques.
– Expositions Découvrez les œuvres de Laye N’diaye et de Brigitte Rigaudiere.
– Exposition et présentation d’instruments de musique traditionnels.
– Marché africain
– Restauration & Buvette .
Square Nicolas Poussin Avenue de la République Les Andelys 27700 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de CréAct Escale Africaine aux Andelys
L’événement Fête de CréAct Escale Africaine aux Andelys Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Les Andelys (Eure)
- Ciné pitchoun Hola Frida Rue Sellenick Les Andelys 14 juin 2026
- Concert au cinéma Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995 Rue Sellenick Les Andelys 15 juin 2026
- Festival La main dans le chapeau Square Nicolas Poussin Les Andelys 17 juin 2026
- Noé Studio Toy Story 5 Rue Sellenick Les Andelys 20 juin 2026
- Fête de la musique au Coeur du Bien-être Le coeur du bien-être Les Andelys 20 juin 2026