Fête de CréAct Escale Africaine aux Andelys Square Nicolas Poussin Les Andelys

Les Andelys

Fête de CréAct Escale Africaine aux Andelys

Square Nicolas Poussin Avenue de la République Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’association CréAct vous invite à un voyage culturel exceptionnel au cœur de l’Afrique ! Venez vibrer, danser et partager un moment unique en famille ou entre amis dans le cadre verdoyant du parc Nicolas Poussin. Un programme riche en découvertes et en émotions vous attend tout au long de la journée.

Un programme rythmé heure par heure

– 13h00 Ouverture & présentation de l’association CréAct et des festivités.

– 13h30 Appel des percussionnistes

– 14h00 Animations culturelles (contes en musique et jeux d’extérieur traditionnels).

– 14h30 Initiation à la percussion avec Sébastien Cefelman de A gogo Percussion .

– 15h45 Contes traditionnels en musique.

– 16h30 Initiation Kora avec Soumano.

– 17h00 Initiation percussion et danse africaine avec Baga

– 17h30 Deuxième session d’initiation percu avec Sébastien.

– 18h30 Conférence de Michèle Lacoste sur la Culture Sénégalaise .

– 19h30 Concert de Baga.

– 20h30 Concert de Djéour Cissokho pour clôturer la soirée en beauté !

En continu sur le Parc

– Stand CréAct Ateliers découvertes artistiques.

– Expositions Découvrez les œuvres de Laye N’diaye et de Brigitte Rigaudiere.

– Exposition et présentation d’instruments de musique traditionnels.

– Marché africain

– Restauration & Buvette .

Square Nicolas Poussin Avenue de la République Les Andelys 27700 Eure Normandie

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English : Fête de CréAct Escale Africaine aux Andelys

L’événement Fête de CréAct Escale Africaine aux Andelys Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération