Noé Studio Toy Story 5 Rue Sellenick Les Andelys
Noé Studio Toy Story 5 Rue Sellenick Les Andelys samedi 20 juin 2026.
Les Andelys
Noé Studio Toy Story 5
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
On vous invite à retrouver vos jouets préférés pour une séance exceptionnelle du très attendu Toy Story 5 aux Andelys.
Pour rendre ce moment encore plus magique, une animation spéciale sur grand écran vous attend juste avant le début du film ! De quoi ravir les petits comme les grands enfants. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
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English : Noé Studio Toy Story 5
L’événement Noé Studio Toy Story 5 Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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