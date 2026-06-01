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Noé Studio Toy Story 5 Rue Sellenick Les Andelys

Noé Studio Toy Story 5 Rue Sellenick Les Andelys samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue Sellenick

Adresse : Cinéma Le Palace

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Les Andelys

Noé Studio Toy Story 5

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

On vous invite à retrouver vos jouets préférés pour une séance exceptionnelle du très attendu Toy Story 5 aux Andelys.

Pour rendre ce moment encore plus magique, une animation spéciale sur grand écran vous attend juste avant le début du film ! De quoi ravir les petits comme les grands enfants.   .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie  

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English : Noé Studio Toy Story 5

L’événement Noé Studio Toy Story 5 Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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