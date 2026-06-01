Fête des Pères Le coeur du bien-être Les Andelys dimanche 21 juin 2026.

Les Andelys

Fête des Pères

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le dimanche 21 juin, offrez à votre papa un moment privilégié et savoureux au salon de thé Le Cœur du Bien-être. Nous vous avons concocté un menu unique, frais et plein de caractère, spécialement pensé pour lui faire plaisir !

Menu unique 19,50 € .

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com

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English : Fête des Pères

L’événement Fête des Pères Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération