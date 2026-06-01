Noé Classiques Apollo 13 Rue Sellenick Les Andelys
Noé Classiques Apollo 13 Rue Sellenick Les Andelys jeudi 25 juin 2026.
Les Andelys
Noé Classiques Apollo 13
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
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Synopsis
Houston, nous avons un probleme , c’est la phrase qui, le 13 avril 1970 a 21h7, fit sursauter les hommes qui surveillaient un vol de routine du vaisseau Apollo 13 depuis la salle de contrôle de la NASA. Un des réservoirs d’oxygène venait d’exploser à la 55e heure du vol et à 205 000 miles de la Terre.
Film en VO, sous-titrée en français .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
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English : Noé Classiques Apollo 13
L’événement Noé Classiques Apollo 13 Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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